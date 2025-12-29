«أوقاف دبي» تكرّم الموردين والمتعاونين المتميزين

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أفضل الموردين والمتعاونين لعام 2025، وعددهم 38، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في دعم مشروعات المؤسسة ومبادراتها الوقفية، والتزامهم بأعلى معايير الجودة.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص «أوقاف دبي» على تعزيز علاقات الشراكة مع الموردين والمتعاونين، وترسيخ ثقافة التقدير، وتثمين دورهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وأكدت مديرة إدارة الدعم المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، هدى المناعي، حرص المؤسسة على بناء علاقات شراكة مستدامة تقوم على الشفافية والثقة المتبادلة، ووفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.

وأشارت إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز مسيرة المؤسسة وتطوير الخدمات المقدمة.

وأعربت المناعي عن شكرها وتقديرها لموردي المؤسسة ومتعاونيها وأشادت بجهودهم وجودة أدائهم، ودورهم في دعم رسالة الوقف وتحقيق أثره المجتمعي المستدام.

ولفتت إلى ضرورة الاستمرار في توطيد الشراكات التي تسهم في تحقيق الابتكار والتميز المؤسسي.

من جانبهم، عبّر الموردون والمتعاونون عن تقديرهم لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر على التكريم، مؤكدين حرص المؤسسة على تعزيز التواصل المستمر معهم وفهم احتياجاتهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.

كما أثنوا على التسهيلات والخدمات الذكية والرقمية التي توفرها المؤسسة، إضافة إلى المشروعات الوقفية النوعية التي تطلقها وتحقق أثراً ملموساً في المجتمع.