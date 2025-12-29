شرطة دبي تعزّز الوعي الأمني في المجمعات السكنية

نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فعاليات توعوية، ضمن برنامج التوعية الجنائية «أمن المجمعات السكنية»، الذي تنظمه دورياً بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي والشركاء المعنيين، بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والوقائي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز جاهزية المجمعات السكنية في التعامل مع التحديات المستجدة، وترسيخ مفهوم الوقاية الاستباقية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة الأمن المجتمعي.

وتضمنت الفعاليات ورشاً توعوية استهدفت حراس الأمن والعاملين في شركة «فينسيتور» للتطوير العقاري، إلى جانب القاطنين في المجمعات السكنية، بهدف تعزيز الوعي بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال، وطرق الوقاية والإبلاغ، والتوعية بشأن المخدرات وأضرارها، إضافة إلى التعريف بالمسؤوليات الأمنية لحراس المنشآت السكنية، وأهمية التعاون والتواصل الفوري مع الجهات المختصة، بما يسهم في خلق بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

وقال مدير إدارة الحد من الجريمة، العقيد عارف بيشوه، إن هذا البرنامج انطلق بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة من نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب الشامسي، بهدف تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات، ومنها القاطنون والشركاء العاملون والمُشرفون على المجمعات السكنية على مستوى إمارة دبي، بما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

وأضاف أن البرنامج يركّز على بناء شراكة مجتمعية فاعلة، تقوم على تبادل المعرفة ورفع مستوى الوعي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات وقائية واعية، تسهم في الحد من الجرائم والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أكد رئيس قسم التوعية الجنائية، النقيب عبدالله خلفان المنصوري، أن الاستثمار في الوعي المجتمعي يُعد من أكثر الأدوات فاعلية في منظومة الوقاية من الجريمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تنظر إلى المجمعات السكنية بوصفها شريكاً محورياً في حفظ الأمن.

وشارك في تقديم المحاضرات من الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي، كل من إدارة الشرطة السياحية، وإدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة مركز مكافحة الاحتيال، ومركز «حماية» الدولي، وإدارة مسرح الجريمة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس الروح الإيجابية، ومراكز الشرطة الذكية.