مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية يعتمد موازنة 2026

عقد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية اجتماعه الختامي لعام 2025، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، بهدف متابعة سير الإنجازات، وضمان استدامة العمل الخيري وفق أفضل الممارسات العالمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع موازنة عام 2026، كما اعتمد مجموعة من اللوائح الداخلية التنظيمية، أبرزها لائحة الموارد البشرية، ولوائح المشاريع والمساعدات والكفالات، واللائحة المالية، ولائحة المشتريات والعقود وإدارة المخازن، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنظيم الإجراءات الداخلية، وتعزيز مبادئ الشفافية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة ورسالتها الإنسانية.

كما اطلع أعضاء مجلس الأمناء على فيلم إنجازات الهيئة، بمناسبة مرور 41 عاماً على تأسيسها، الذي استعرض مسيرة الهيئة، وما حققته من مشاريع إنسانية وتنموية داخل دولة الإمارات وخارجها، شملت مجالات الإغاثة، وبناء المساجد، وحفر الآبار، ورعاية الأيتام، والتعليم، والصحة، ودعم المجتمعات الفقيرة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي إن موازنة وخطة عمل هيئة الأعمال الخيرية العالمية لعام 2026، تركز على توسيع نطاق المشاريع النوعية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة: «سنعمل خلال عام 2026 على ترجمة الخطة المعتمدة إلى برامج تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء، مع التركيز على الابتكار في العمل الخيري، وتعزيز الشراكات، والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمعات الفقيرة، مع تكثيف العمل الإنساني ليشمل دولاً ومناطق جديدة».

وشكر فِرَق الهيئة التي عملت على تطوير اللوائح الداخلية التي تعد اليوم نموذجاً يحتذى في العمل الخيري، ومرجعاً رئيساً يضمن سير الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما شكر لشركائنا المحسنين والمحسنات والجهات والشركات الداعمة.

• خطة عمل «الهيئة» تركز على توسيع نطاق المشاريع النوعية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في التحول الرقمي.