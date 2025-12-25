شراكة لتأهيل أصحاب الهمم إلى وظائف مهنية

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية شراكة جديدة مع شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، في خطوة تعكس التطور النوعي للتعاون بين الجانبين بعد النتائج الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن إنتاج 341 لوحة إرشادية للطرق داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، إضافة إلى توظيف 15 من أصحاب الهمم في مواقع العمل التابعة للشركة، ضمن وظائف فنية وإدارية متخصصة. ويأتي التوقيع ليؤكد الانتقال من مشروع تجريبي أثبت نجاحه إلى شراكة استراتيجية أكثر اتساعاً واستدامة، تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في قطاع البنية التحتية عبر مسارات مهنية حقيقية.

وتستند الاتفاقية إلى النجاحات المحققة في المرحلة الأولى من التعاون، التي شهدت إطلاق مشروع نوعي لتأهيل أصحاب الهمم داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة للعمل في صناعة اللوحات الإرشادية، وبموجب الاتفاقية تتولى هيئة زايد لأصحاب الهمم تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وترشيح المتدربين لشغل الوظائف المناسبة داخل الشركة، إضافة إلى تدريب موظفي «نور الصحراء» على أساليب التعامل الأمثل مع أصحاب الهمم، بجانب قيام فريق الشؤون الهندسية بمعاينة المنشآت والتأكد من جاهزيتها لفئات الإعاقة المختلفة.

وفي المقابل، تلتزم شركة نور الصحراء بتدريب وتوظيف أصحاب الهمم وفق الشواغر المتاحة في مشروعاتها، واستقطاب خريجي الورش المهنية بعد اجتيازهم التدريب المطلوب، وأكد مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التمكين المهني لأصحاب الهمم.

من جانبه، أكد مدير عام شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، المهندس علي مصطفى البسيوني، أن الشركة تنظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها مسؤولية وطنية تعكس التزامها بدعم فئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يمتلكون قدرات نوعية تمكّنهم من العمل بكفاءة في مشروعات البنية التحتية.