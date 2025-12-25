«خيرية الشارقة» تدعم سكان غزة بـ 75 طن ملابس شتوية

تواصل جمعية الشارقة الخيرية مشاركتها في الجسر الجوي للإغاثة الشتوية، الذي يتم تسييره ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال مساهمتها بتقديم 75 طناً من الملابس الشتوية، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، إن مساهمة الجمعية تأتي امتداداً لنهجها الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الـ75 طناً من الملابس الشتوية التي قدمتها الجمعية تم تجهيزها وفق الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، وبما يعزز من فاعلية الاستجابة الإنسانية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وأقلعت طائرة المساعدات الإغاثية من مطار الشارقة الدولي إلى مطار العريش، حاملة شحنة المساعدات التي أسهمت الجمعية في توفيرها، حيث تركز الجمعية في هذا الإطار على دورها المباشر في دعم الجهود الإغاثية، وتسخير إمكاناتها لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

وأكد بن بيات أن مشاركة الجمعية في هذه الرحلات تعكس التزامها المستمر بدعم الأشقاء في فلسطين، والمساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية والإنسانية التي تستهدف تخفيف آثار الأزمات عن المدنيين.