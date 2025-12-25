وزير الصحة السوري يبحث مع وفد «دبي الخيرية» دعم القطاع الصحي في بلاده

استقبل وزير الصحة في سورية، الدكتور مصعب العلي، وفد جمعية دبي الخيرية برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، وذلك في إطار جهود تطوير وتعزيز الشراكة الإنسانية لدعم القطاع الصحي في سورية.

وأكد الدكتور مصعب العلي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين سورية ودولة الإمارات، منوهاً بخصوصية هذه الروابط المتينة التي تترجمها المواقف الإنسانية المشتركة. واستعرض الاحتياجات الحيوية والملحة للقطاع الصحي السوري، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود، من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية لضمان استعادة كفاءتها التشغيلية الكاملة، ورفد المستشفيات بالأدوية النوعية والمعدات الطبية المتقدمة.

وشدد الوزير العلي على أهمية توقيع مذكرة تفاهم لتسريع آليات الاستجابة الإنسانية، وتجاوز العقبات البيروقراطية، مؤكداً أهمية إنشاء مركز تخصصي لعلاج الأورام في محافظة دير الزور، وذلك كخطوة جوهرية للامركزية العلاج، وتخفيف معاناة السفر وعبء التنقل عن كاهل المرضى في المنطقة الشرقية، بما يضمن تقديم رعاية طبية تخصصية بكفاءة وكرامة.

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا اللقاء المثمر، وقال: «نتطلع بجدية وتفاؤل إلى صياغة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الصحة السورية، تهدف إلى إحداث فارق حقيقي ومستدام في جودة الخدمات الطبية المقدمة».

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن هذا الاجتماع لا يُمثّل مجرد زيارة بروتوكولية، بل هو الحجر الأساس ومبتدأ لمسار تعاون إنساني وتنموي واسع النطاق في سورية».

