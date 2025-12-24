400 جهاز حاسوب محمول من «دبي الإسلامي» لطلبة الجامعة القاسمية

قدّم بنك دبي الإسلامي 400 جهاز حاسوب محمول لطلبة الجامعة القاسمية الجدد، الملتحقين بالعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بهدف تيسير رحلة الطلبة التعليمية منذ يومهم الأول، وتعزيز فرصهم في التحصيل الأكاديمي عبر إتاحة أدوات تقنية حديثة تساعدهم على التعلّم والبحث وإنجاز متطلبات الدراسة بكفاءة، ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على ترسيخ دور التعليم كأولوية وطنية ومحور للتمكين.

وقال مدير خدمات الدعم المجتمعي في دبي الإسلامي، نواف الريسي: «نؤمن بأن تمكين الطلبة يبدأ من إزالة التحديات التي قد تعيق مسيرتهم، وتوفير ما يعزّز جاهزيتهم للدراسة والبحث والتعلّم، ويسعدنا - بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية - أن نُسهم في دعم طلبة الجامعة القاسمية مع بداية مشوارهم الجامعي، بما ينعكس إيجاباً على تجربتهم الأكاديمية وطموحاتهم المستقبلية».

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله بن خادم: «نثمّن هذا التعاون مع دبي الإسلامي لما يمثّله من نموذج فعّال للشراكة المجتمعية الهادفة، ويأتي دعم طلبة الجامعة القاسمية ضمن حرصنا على تمكين الطلبة وتوفير مقومات تساعدهم على الاستمرار والتميّز، بما يعزز أثر المبادرات التعليمية على المدى الطويل»، ويجسد هذا التعاون نموذجاً للشراكة المجتمعية الهادفة، ويعكس رؤية «دبي الإسلامي» في الاستثمار في ترسيخ أثر مجتمعي مستدام عبر التعليم، وتعزيز تكافؤ الفرص بما يمكّن الطلبة من مواصلة تعليمهم الجامعي بكفاءة وثقة.