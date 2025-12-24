إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري بمصر بعد غد

يشارك وفد من الإمارات، في أعمال التحضير والتنظيم لانطلاق النسخة الـ10 من سباق زايد الخيري، المقرر، بعد غد، في مدينة الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، في حدث إنساني رياضي يجسّد إرث العطاء المتجذّر الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين الإمارات ومصر.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في نسخة هذا العام بزخم لافت، وسط توقّعات بتسجيل رقم قياسي في أعداد المشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، بما يؤكد المكانة الراسخة التي يحتلها السباق كمنصة عالمية تجمع بين الرياضة والعمل الخيري، وتعزّز قيم الدمج المجتمعي والتكافل الإنساني.

وتشهد محافظة الجيزة تجهيزات واسعة للإعداد للسباق، في مشهد يعكس حجم التفاعل المجتمعي والاهتمام الكبير بالحدث، إلى جانب الاهتمام الكبير والرعاية من قبل الحكومة المصرية، والعمل المتواصل على مدار الساعة من وزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وبالتنسيق المستمر مع اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن إخراج الحدث بأعلى المعايير التنظيمية والفنية.

ويأتي وصول الوفد الإماراتي إلى القاهرة اليوم في إطار استكمال الترتيبات النهائية، والاطلاع على جاهزية مسار السباق ومرافقه، إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية والأنشطة المصاحبة، منها زيارة بنك الطعام المصري، تأكيداً على أن سباق زايد الخيري لا يقتصر على كونه فعالية رياضية، بل يُشكّل رسالة إنسانية متكاملة تُترجم قيم التضامن والتعاون إلى مبادرات ملموسة تخدم الإنسان أينما كان.

وتبلغ جوائز الفائزين والفائزات في مختلف الفئات 20 مليون جنيه مصري، فيما تخصّص عوائد السباق هذا العام لدعم مراكز غسيل الكلى الحكومية في مصر، تعزيزاً للقطاع الصحي، إضافة إلى دعم بنك الطعام المصري لصالح مشروع «ريان مصر»، الذي يهدف إلى حفر الآبار، وإنشاء مزارع سمكية، وتوفير مصادر مستدامة للمياه والغذاء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي للفئات الأكثر احتياجاً.