«صحة» تُدخل جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال في أبوظبي

أعلنت شركة صحة، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاحها في توفير جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال في أبوظبي، وهو إجراء منقذ للحياة أصبح متاحاً الآن في مدينة الشيخ خليفة الطبية «صحة».

ويأتي هذا الإعلان عقب حالة طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر ظهرت لديه حصوات عدة في الكلى ناجمة عن اضطراب جيني نادر يُعرف باسم السيستينوريا، وهو الاضطراب نفسه الذي يؤثر أيضاً في شقيقه البالغ من العمر عامين، وبعد خضوعه لإجراء عاجل لتركيب دعامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية لتخفيف انسداد في الكلية، تلقى الطفل جلسات عدة من التفتيت بالليزر تحت إشراف استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور حميد رضا طوسي، لإزالة الحصوات من الحالب ومن الكليتين معاً.

ويُعد الدكتور طوسي حالياً الجراح الوحيد في أبوظبي الذي يُجري عمليات تفتيت الحصى بالليزر للأطفال، حيث تُحال إليه الحالات من مستشفيات عدة في الإمارة بما في ذلك مستشفى توام، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية «صحة»، ومستشفى «برجيل»، ومستشفى «إن إم سي»، ويُبرز هذا الإنجاز قدرة شركة صحة الفريدة على تقديم رعاية جراحية متخصصة ومتقدمة للأطفال المصابين بحصى الكلى أو المثانة.

وقال طبيب استشاري جراحة المسالك البولية في مدينة الشيخ خليفة الطبية «صحة»، الدكتور حميد رضا طوسي: «إن جراحة تفتيت الحصى بالليزر تُعد تدخلاً بالغ الأهمية للمرضى الأطفال المصابين بحصى الكلى، ومن خلال تقديم هذا الإجراء، نهدف إلى توفير رعاية شاملة ودعم طويل الأمد للأطفال وعائلاتهم».

ويُعد الأطفال المصابون بحصى الكلى أو المثانة أكثر عرضة لعودة الحصوات مجدداً، ولمضاعفات طويلة الأمد مثل تدهور وظائف الكلى.