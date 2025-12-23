6000 طرد إغاثي من «خيرية الشارقة» لدعم غزة

شاركت جمعية الشارقة الخيرية في جهود إغاثة الأشقاء بقطاع غزة، من خلال توفير 6000 طرد إغاثي، جرى تسييرها ضمن حملة «الفارس الشهم 3» لدعم الأسر المتضررة خلال فصل الشتاء، وذلك في إطار التنسيق الإنساني المستمر لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر المتأثرة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، مشاركة الجمعية تضمنت 2370 طرداً غذائياً، و1000 طرد صحي، إضافة إلى 2500 غطاء شتوي، بما يسهم في توفير متطلبات المعيشة الأساسية والتخفيف من معاناة الأسر خلال موسم البرد، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام الجمعية بدعم الجهود الإنسانية المشتركة والمبادرات الوطنية الرامية إلى إغاثة المتضررين في أوقات الأزمات.

وأوضح أن الجمعية تستعد خلال الفترة المقبلة لتجهيز حزمة إغاثية جديدة من المتوقع أن تضم 57 طناً من المواد الإغاثية، لتغطية احتياجات ما يزيد على 2600 أسرة، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل استعداداتها لضمان سرعة التنفيذ ووصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أولويات إنسانية واضحة، موضحاً أن قنوات التبرع أمام الجمهور متاحة عبر جمعية الشارقة الخيرية لدعم جهود الإغاثة، وتشمل الموقع الإلكتروني للجمعية، والرسائل النصية، والتحويلات البنكية، والبطاقات الائتمانية، إلى جانب الشاشات الذكية، وخدمات الدفع الإلكتروني عبر «أبل باي» و«سامسونغ باي»، بما يتيح للراغبين المساهمة بسهولة ويسر في دعم الحملات الإنسانية.

ودعا أفراد المجتمع وأصحاب الأيادي البيضاء إلى مواصلة دعم جهود الجمعية والمشاركة في حملات الإغاثة، مؤكداً أن مساهمات المحسنين تمثل ركيزة أساسية لاستمرار العمل الإنساني وتمكين الجمعية من توسيع نطاق المساعدات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، مشدداً على أن كل مساهمة تسهم في تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز روح التضامن الإنساني.