فتح باب التسجيل لبرنامج «غراس الشتاء» في حضانة الفريج

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن فتح أبواب التسجيل والترحيب بمشاركة جميع الأطفال في برنامج «غراس الشتاء» بحضانة الفريج للعام الدراسي 2025-2026، من أمس حتى الثاني من يناير 2026، ضمن إطار برامجها التربوية الهادفة إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الثقافة الإماراتية لدى النشء في سنواتهم الأولى.

ويستهدف البرنامج الأطفال من عُمر سنة إلى أربع سنوات، ويأتي للعام الثاني على التوالي تأكيداً لحرص حضانة الفريج على إشراك الفئات العمرية المبكرة في مبادرات تعليمية دينية ممتعة، تسهم في بناء شخصية الطفل بصورة متوازنة، وتدعم تنشئته على المبادئ الأخلاقية والسلوكية الأصيلة بأساليب تعليمية مبسطة تراعي خصائص هذه المرحلة العمرية.

ويتضمن «غراس الشتاء» باقة متكاملة من الأنشطة التربوية والتعليمية، تشمل تحفيظ سورة قصيرة من القرآن الكريم، وتعليماً عملياً مبسطاً لأحكام الوضوء والصلاة، إلى جانب حفظ مجموعة مختارة من الأذكار والأدعية المناسبة للأطفال، فضلاً عن ورش وأنشطة تربوية وترفيهية تفاعلية تعزز التعلم باللعب، وتنمي مهارات الطفل الاجتماعية والمعرفية في بيئة آمنة ومحفزة.

وأكدت «إسلامية دبي» أن البرنامج ينسجم مع خططها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في المجتمع، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان منذ الطفولة المبكرة، وبناء جيل واعٍ معتز بدينه وثقافته ومنفتح على التعايش الإيجابي مع مختلف الثقافات.

وقالت مديرة مشروع حضانة الفريج، حمدة سيف المطيوعي: «نؤمن بأن غرس القيم في السنوات الأولى من عمر الطفل هو الأساس لبناء شخصية متوازنة ومستقبل واعد، ويأتي برنامج غراس الشتاء ليقدم تجربة تعليمية ثرية تجمع بين التعلم والمتعة، وتفتح أبوابها لأطفال من مختلف الجنسيات في بيئة تعكس سماحة الإسلام وأصالة الثقافة الإماراتية، بما ينسجم مع توجهات إسلامية دبي ورسالتها المجتمعية».

ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذا البرنامج النوعي، الذي يمثل محطة تربوية مميزة خلال فترة الإجازة الشتوية، ويعزز الشراكة بين الأسر الإماراتية والمؤسسات التربوية في تنشئة الأطفال على القيم والمبادئ السامية.

• «البرنامج» يستهدف الأطفال من عمر سنة إلى 4 سنوات، ويُقدّم باقة متكاملة من الأنشطة التربوية والتعليمية.