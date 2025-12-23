«دي بي ورلد الخيرية» تدعم 1300 طالب في السنغال بلوازم التعليم

أنجزت مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الرائدة عالمياً في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، مبادرة تعليمية مميزة في السنغال، تدعم أكثر من 1300 طالب وطالبة في البلديات المحيطة بميناء ندايان الجديد.

وتعزز المبادرة التزام مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية طويل الأمد بتحسين فرص الحصول على بيئات تعليمية عالية الجودة في السنغال.

وقامت المؤسسة بتجديد ثلاث مدارس، وبناء مكتبات جديدة، وتوفير أثاث الفصول الدراسية، وتوزيع الحقائب في موسم العودة إلى المدارس، ضمن إطار استثماراتها المجتمعية الموسّعة، وشملت حملة توزيع الحقائب الطلاب في «بوبينغوين-ندايان»، و«يين»، و«خولبا» (بلدية دياس).

وتهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المُمكنة لعملية التعلّم، ودعم المعلمين، وضمان توفير بيئات آمنة ومُلهمة ومجهزة تجهيزاً جيداً للطلبة في المناطق التي تحتاج إلى المساعدة، لتمكينهم من تحقيق التقدم الدراسي ودعم مسيرة الازدهار.

وتعمل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حالياً على تطوير ميناء ندايان، وهو أكبر استثمار خاص في الموانئ في تاريخ السنغال، بهدف خلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة، وقد بدأت أعمال الإنشاء بالفعل في المرفق الحيوي الجديد والذي من المتوقع أن يعزز دور السنغال كمركز لوجستي في غرب إفريقيا.

وقد استفاد 1361 طالباً وطالبة من أعمال التطوير، منهم 467 في «مدرسة بوبينجوين-ندايان»، و678 في «مدرسة يين»، و216 في «مدرسة خولبا».

وقالت المدير العام لمؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، لطيفة القمزي: «تتمثل مهمتنا في ضمان حصول المجتمعات التي تقع بالقرب من عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية على الأدوات والفرص اللازمة للنمو والازدهار، ومن خلال تحسين أداء هذه المدارس، وبناء مكتبات جديدة، ودعم أكثر من 1300 طالب باللوازم التعليمية الأساسية، فإننا نستثمر في الجيل القادم ونعزز النسيج الاجتماعي المحيط بميناء ندايان، فالتعليم الجيد هو حجر الزاوية للتنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بتمكين الطلبة ودعم البلديات في بناء مستقبل أفضل».

وخلال مرحلة تنفيذ المبادرة، أشرف فريق المؤسسة الموجود في داكار على أعمال التجديد، وتولى إدارة توزيع المستلزمات المدرسية، وشارك في حفلات الافتتاح في البلديات الثلاث.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تُعدّ جزءاً من رسالة مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية الرامية إلى الارتقاء بالمجتمعات من خلال التعليم، لاسيما في المناطق المرتبطة بمشاريع البنية التحتية لمجموعة موانئ دبي العالمية، ومن خلال ربط مبادرات التأثير الاجتماعي بتطوير ميناء ندايان، تُسهم مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية في ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي سيُتيحها الميناء الجديد.