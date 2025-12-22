إطلاق مهرجان الفريج الصحي التطوعي بـ «منصات متنقلة» في إمارات الدولة

أطلق أطباء الإمارات مهرجان الفريج الصحي التطوعي المتنقل، تحت شعار «لأجلك يا وطن - على خطى ونهج زايد العطاء»، في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، بهدف استقطاب الكوادر الطبية وتأهيلها مهنياً لزيادة جاهزيتها لتمكينها من الاستجابة التطوعية لخدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تقديم خدمات صحية توعوية ووقائية، لزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية في الأحياء السكنية.

وتركز المبادرة على تغيير نمط الحياة وتبنّي أسلوب صحي لمختلف فئات المجتمع في فرجان الإمارات، وبشكل مستدام تستمر على مدى عام تطوف خلاله مختلف إمارات الدولة، انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، من خلال حافلات متحركة، تقدم منصات تعمل كمسرعات للصحة الجسمية والنفسية والرياضية والتعليمية والثقافية والبيئية، بمبادرة من زايد العطاء، وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة «جاهزية»، بإشراف سفراء الإمارات للتطوع، وبمشاركة فرق تطوعية من منتسبي برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وبالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية في نموذج مميز ومبتكر للتلاحم المجتمعي والتطوع الصحي والعطاء الإنساني انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية، ويتضمن المهرجان منصات متنقلة للصحة والرياضة والتعليم والبيئة تقدم مجموعة من الخدمات المبتكرة، التي تسهم في تغيير نمط الحياة من خلال تبنّي سلوكيات صحية، تركز على الحد من انتشار الأمراض القلبية والمزمنة، منها منصة الكشف المبكر، ومنصة التغذية الصحية، ومنصة الرياضة، ومنصة التغير الهادفة إلى تغيير العادات الخاطئة، كقلة الحركة والنوم والقلق، في بادرة مبتكرة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع في أماكن وجودهم في الأحياء السكنية.