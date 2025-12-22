«الشارقة الخيرية» تستهدف إنشاء مدرسة في كينيا بكلفة 1.1 مليون درهم

دعت جمعية الشارقة الخيرية أهل الخير إلى المساهمة في تنفيذ مشروع مدرسة خيرية جديدة في كينيا، ضمن حلقة برنامجها الإذاعي والتلفزيوني «الريح المرسلة»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التعليم في القرى النائية، وتمكين الأطفال من الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، تحفظ حقهم في التعلم، وتخفف عنهم مشقة التنقل اليومي لمسافات طويلة.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في جمعية الشارقة الخيرية، محمد إبراهيم بن نصار، إن المشروع يأتي استجابة لاحتياج تعليمي ملح في عدد من المناطق الريفية بكينيا، حيث يضطر الأطفال إلى الدراسة في فصول متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات، مؤكداً أن توفير مدرسة قريبة ومهيأة يمثل خطوة أساسية في حماية مستقبلهم ومنحهم فرصة حقيقية لمواصلة تعليمهم في ظروف إنسانية مناسبة.

وأوضح أن المشروع يتضمن بناء مدرسة بكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليون درهم، وتضم 12 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 480 طالباً، بما يسهم في تقليل الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المدرسة ستُشكل نقطة تحول في حياة مئات الأطفال، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعلم والنمو.

وذكر أن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين من خلال وسائل التبرع المتنوعة من خلال الرابط الذكي، والموقع الإلكتروني الذي يضم بطاقات الائتمان، والرسائل النصية، والشاشات الذكية، ومراكز خدمة المتبرعين المنتشرين في المراكز التجارية والمنشآت العامة، والتحويل البنكي.

