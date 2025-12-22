«غراس الشتاء» في «إسلامية دبي» يشهد إقبالاً لافتاً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن إحصاءات برنامج «غِراس الشتاء 2025»، الذي أطلقته تحت شعار «غِراس القيم ونور المستقبل»، والمخصص للفتيات من عمر سبعة إلى 16 عاماً، خلال الفترة من الثامن إلى 18 ديسمبر الجاري، في سبعة مواقع بدبي، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة «أقرب إلى المجتمع»، وتعزيز حضورها التثقيفي في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي البرنامج هذا العام بثوب جديد مبتكر يعكس بيئة دولة الإمارات وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، مستلهماً روح فصل الشتاء الذي تنتظره الأسر سنوياً، حيث تسعى «إسلامية دبي» من خلاله إلى تهيئة الجيل لاستقبال هذا الفصل بروح إيجابية وقيم عملية تُترجم في دروس تطبيقية قريبة من واقع الحياة اليومية، تجمع بين المتعة والتعلم والتجربة الحسية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة بأساليب عصرية. وشهد «غراس الشتاء» حضور أكثر من 763 مستفيدة، وقدّمته 43 معلمة بمساندة 64 متطوعة، في بيئة تربوية محفزة تعكس حرص الدائرة على جودة المحتوى واستدامة أثره، ودعم خطط للدائرة ورؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية ومتمكنة علمياً وقيمياً.

وأكدت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية مسؤولة المبادرة، شيخة سلطان المري، أن المؤشرات الإيجابية تعكس الإقبال المتزايد على البرنامج والثقة المجتمعية بمضامينه وأهدافه، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على تنمية المعارف الدينية والمهارات السلوكية، وتعزيز القيم الإيمانية بأساليب تعليمية معاصرة، تسهم في إحداث أثر تربوي ملموس لدى المشاركات، وتمثل نموذجاً عملياً للبرامج الموسمية النوعية التي تطورها الدائرة خلال الإجازات المدرسية.