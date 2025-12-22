«محمد بن راشد الخيرية» تدعم مسرعات الحلول السكنية في «محمد بن راشد للإسكان»

شهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تسليم شيك دعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية من الجانبين، تأكيداً على تكامل الجهود الرامية إلى تمكين الأسر المستحقة وتعزيز الاستقرار السكني في المجتمع.

واستقبل المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، محمد مصبح ضاحي، الوفد الزائر المكون من مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، صالح زاهر المزروعي، ومدير إدارة الدعم الاجتماعي، عبدالله ضاعن الكتبي، إلى جانب المدير التنفيذي، مروان راشد بن هاشم، ومدير الشراكات والشؤون الحكومية من منصة «جود»، عمير عبدالله الفلاسي، فيما مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة، نورة الرميثي.

وتناول الاجتماع سبل توظيف الدعم المقدم بما يحقق أعلى أثر اجتماعي، ويُسهم في تسريع توفير الحلول السكنية الملائمة، وترسيخ مبادئ التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكد محمد مصبح ضاحي أن هذا التعاون يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات، وقال إن دعم المبادرات السكنية يعكس التزامنا بتعظيم الأثر الإنساني للعمل الخيري، وترجمة استراتيجيات الدائرة إلى مبادرات ملموسة تلامس احتياجات المجتمع وتُعزز جودة الحياة للأسر الإماراتية.

ويأتي الدعم انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية لإسلامية دبي، الرامية إلى توسيع دائرة الشراكات الفاعلة، وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستدامة الاجتماعية، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك ينعم بالأمن والاستقرار.