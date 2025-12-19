«إسلامية دبي» تتلقى التبرعات عبر «العملات المشفّرة»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بدء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة تقديم خدمة استقبال التبرعات عبر العملات المشفّرة والأصول الافتراضية، في خطوة نوعية تعكس التزام الدائرة بتعزيز الابتكار في العمل الخيري، وتمكين القطاع من مواكبة التطورات التقنية والمالية العالمية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاماً مع سياسة الإمارة في التحول الرقمي واستشراف المستقبل، بما يسهم في تطوير منظومة التبرعات الخيرية ورفع كفاءتها، إلى جانب إتاحة خيارات حديثة للمتبرعين تتماشى مع التوجّهات العالمية في قطاع الأصول الافتراضية.

وترتكز هذه المبادرة على السياسة العامة للرقابة على نشاط جمع التبرعات المرتبط بالأصول الافتراضية، التي وضعتها الدائرة بهدف حماية أموال المتبرعين، وتعزيز الشفافية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة، كما نظّمت الدائرة سلسلة من ورش العمل التعريفية لإيضاح الإجراءات والمتطلبات التشغيلية للجمعيات الراغبة في اعتماد الخدمة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، محمد مصبح ضاحي: «إن إطلاق خدمة استقبال التبرعات عبر الأصول الافتراضية يعكس التزامنا بتطوير منظومة العمل الخيري في دبي، وتوفير حلول مبتكرة تعزز من سهولة وصول المتبرعين إلى القنوات الخيرية المعتمدة»، وأضاف ضاحي: «ندعو الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة إلى التقدّم للحصول على التصريح الأولي لممارسة هذا النشاط، تماشياً مع التوجهات المستقبلية لإمارة دبي».