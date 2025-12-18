«دبي الخيرية» تبحث توسيع مبادرات الإغاثة والمشروعات التنموية في سورية

استقبل سفير دولة الإمارات لدى سورية، حمد راشد بن علوان الحبسي، وفداً من جمعية دبي الخيرية، برئاسة المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، وعضوية كل من مدير إدارة تنمية الموارد، محمود سحلبجي، ورئيس قسم الهيئات الخارجية، المهندسة وسام عريبي، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى سورية، لبحث سبل التعاون بين السفارة والجمعية لتكثيف وتوسيع مبادرات الإغاثة والمشروعات التنموية التي تنفذها الجمعية، بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم جهود التعافي والاستقرار الإنساني في سورية.

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، عن خالص شكره وتقديره للسفير الحبسي على الاستقبال الطيب وكرم الضيافة، مشيداً بالاحترافية العالية والدعم اللوجستي اللامحدود الذي قدمته السفارة للوفد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لنجاح مهام الجمعية وتوسيع أثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة في سورية.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن هذا التعاون الوثيق مع سفارة الدولة في دمشق، يعزز قدرة المؤسسات الإماراتية على ترجمة القيم النبيلة لدولة الإمارات على أرض الواقع، مؤكداً أن دبي الخيرية ماضية في دعم الشعب السوري الشقيق، من خلال تنفيذ خططها للمساهمة في التخفيف من التحديات الإنسانية، وذلك عبر مشروعات تنموية وإغاثية مستدامة تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإيواء.

ويأتي هذا الاستقبال ليؤكد على الدور الريادي لدولة الإمارات شريكاً فاعلاً ومستداماً في دعم العمل الإنساني وجهود الإغاثة الدولية، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

أحمد السويدي:

• ماضون في دعم الشعب السوري الشقيق من خلال تنفيذ خطط للإسهام في التخفيف من التحديات الإنسانية.