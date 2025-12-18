3 ملايين درهم من «تراحم الخيرية» لسداد مستحقات قضايا إيجارية لـ 46 حالة

أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي تسلّمه تبرعاً جديداً بقيمة ثلاثة ملايين درهم من مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك لسداد المستحقات المالية لـ46 حالة ملزمة بقضايا إيجارية في دبي، وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية التي تجمع الجانبين منذ إبرام مذكرة التفاهم، العام الماضي، التي تم تجديدها، وبما يتوافق أيضاً مع أهداف لجنة «يد الخير»، التابعة للمركز والهادفة إلى دعم الحالات الإنسانية الملزمة بمدفوعات إيجارية، حيث نتج عنها إنجاز برامج خيرية متعددة لتعزيز مبادئ التكافل والمسؤولية المجتمعية وتمكين الحالات المحتاجة، بما ينسجم مع توجّهات حكومة دبي في ترسيخ العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع.

وتُجسد هذه الجهود الخيرية رؤية المركز ولجنة «يد الخير» ومنظومته القضائية التي تُحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، حيث يعمل باستمرار على ترجمة التوجيهات المرتبطة بتعزيز قيم التسامح، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه مَن تعثّروا في سداد التزامات إيجارية أدت إلى صدور أحكام ضدهم.

من جانبه، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد: «يؤكد هذا الدعم القيّم من قبل مؤسسة تراحم الخيرية على عمق الشراكة التي تجمعنا، ويعكس التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع ومساندة الأفراد والأسر المستهدفة والمترتب عليهم قضايا إيجارية، ونحن حريصون على تكريس منظومة قضائية وإنسانية متوازنة تُترجم رؤية قيادتنا في نشر قيم الرحمة وتخفيف الأعباء عن المحتاجين، وسنعمل على توجيه هذا التبرع بما يضمن وصوله إلى قائمة المُسْتحقين على نحو يوفر بيئة سكنية مستقرة لهم».

وأوضح أن المركز سيخصص المبلغ المتبرع به بالكامل لمعالجة مستحقات الشرائح الاجتماعية التي يجب تسوية التزاماتها، وفق معايير دقيقة تضمن وصولها سواءً للمواطنين أو المقيمين المعنيين في دبي، ما سيسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتمكينهم من تجاوز ظروفهم الحالية واستعادة استقرارهم السكني.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: «يمثل هذا التبرع امتداداً لرسالة المؤسسة في مد يعد العون للفئات الأكثر عرضةً للتعثر، والإسهام في الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل إمارة دبي، ونتطلع من خلال تعاوننا مع مركز فض المنازعات الإيجارية إلى إحداث أثر ملموس في حياة مستفيدين يواجهون تحديات حقيقية، وتؤكد المؤسسة التزامها بمواصلة هذا النهج الذي يكرس قيم العطاء، ويرسخ دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع».

القاضي عبدالقادر موسى:

• المبلغ يخصص لتسوية التزامات إيجارية لمواطنين ومقيمين في دبي، لتخفيف أعبائهم واستعادة استقرارهم السكني.