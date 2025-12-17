7000 وجبة إفطار يومياً ضمن «الباقيات الصالحات» لـ «الفجيرة الخيرية»

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملتها الرمضانية تحت شعار «الباقيات الصالحات»، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مستهدفة توزيع 7000 وجبة إفطار يومياً في مواقع متعددة داخل إمارة الفجيرة، إلى جانب تنفيذ باقة واسعة من المشروعات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى دعم الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وتركز الحملة على تلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف المستفيدين في الإمارة، من خلال مشروعات نوعية يأتي في مقدمتها مشروع زكاة المال، الذي يعد من أهم موارد دعم الأسر المستحقة، إضافة إلى مشروع إفطار الصائمين الذي تنفذه الجمعية يومياً طوال شهر رمضان، بما يضمن وصول الوجبات إلى أكبر شريحة ممكنة من الصائمين، وبما يعكس التزام الجمعية بتوسيع دائرة النفع المجتمعي.

كما تشمل الحملة مشروع زكاة الفطر، حيث تحرص الجمعية على إيصالها إلى مستحقيها في الوقت الشرعي المحدد، إلى جانب مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مشروع كسوة العيد الذي يستهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والأسر المستحقة مع حلول عيد الفطر السعيد.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سالم السلامي، إن حملة «الباقيات الصالحات» تمثل امتداداً لنهج الجمعية في العمل الإنساني والخيري، وتعكس التزامها بدورها المجتمعي في دعم الفئات المستحقة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه معاني العطاء والبذل.

وأوضح أن تنويع مشروعات الحملة جاء بتوجيهات رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد الرقباني، لتشمل مختلف الاحتياجات الأساسية، وبما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المستفيدين.

وأضاف السلامي أن الجمعية تفخر بما تحظى به من دعم وثقة من قبل المحسنين وأهل الخير، وهو ما مكنها من تنفيذ مشروعات الحملة على نطاق واسع، خصوصاً مشروع إفطار الصائمين الذي يستهدف توزيع 7000 وجبة يومياً، في تجسيد عملي لقيم الرحمة والتكافل التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة حرص جمعية الفجيرة الخيرية على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة التبرعات وتنفيذ المشروعات، داعياً أفراد المجتمع والمؤسسات إلى المساهمة في دعم حملة «الباقيات الصالحات»، والمشاركة في أعمال الخير، بما يسهم في تعظيم الأجر، وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، وتحقيق رسالة الجمعية خلال شهر الرحمة والمغفرة.