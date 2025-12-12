«أم حميد» تحتاج إلى 71.3 ألف درهم لعلاج طفلها الوحيد

يعاني الطفل (حميد) إصابته بمرض التوحّد وفرط الحركة والنشاط، وعدم القدرة على النطق والكلام.

ويحتاج إلى جلسات علاجية وتأهيل سلوكي في مركز دبي للتوحّد، بمبلغ 71 ألفاً و350 درهماً لمدة عام، لكن أسرته تعجز عن تدبير هذا المبلغ.

وتروي والدته لـ«الإمارات اليوم»، أن (حميد) كان قد بلغ 18 شهراً عندما لاحظت أنه لا ينطق مثل الأطفال الآخرين ممن هم في مثل سنه، ولا يستطيع الأكل، وعمل أشياء أخرى اعتيادية.

وقالت: «اصطحبته إلى أحد المراكز الطبية، وبعد تشخيصه تبين أنه يعاني التوحّد وفرط الحركة، وعرفت أن هذا هو سبب عدم قدرته على تناول الطعام بسلاسة».

وأضافت أن «مركز دبي للتوحّد وضع له خطة علاجية، العام الماضي، بلغت كلفتها 71 ألف درهم، وقد تمكنت من تدبير المبلغ عن طريق مساعدات من فاعلي الخير، ولكني عاجزة عن تدبيره هذا العام نظراً إلى الظروف المالية الصعبة التي أعيشها».

وقالت: «بعد العلاج لاحظت تطوّر حالة طفلي، وكان هناك تحسّن فعلي، ولكن الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود دخل ثابت جعلاني حائرة، ولا أعرف كيف سأتدبر قيمة الجلسات العلاجية له».

وأوضحت: «أنا مطلقة وأقيم مع طفلي الوحيد عند والدتي، وسبق لي طلب مساعدات من جمعيات خيرية، ولكني لم أحصل على ردّ، كما أنني حاولت العثور على عمل، لكني لم أوفق في ذلك، ولا أعرف ما العمل في ظل وضعي الصعب، وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تأمين تكاليف الجلسات العلاجية لطفلي».