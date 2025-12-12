جمعية دبي الخيرية تحتفي بفريق «إعلام الخير»

نظمت «إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي» في جمعية دبي الخيرية، حفلاً تكريمياً لفريقها «إعلام الخير»، الذي يقدّم برنامجيها الإذاعيين «دروب العطاء» عبر إذاعة نور دبي، و«زايد الخير» عبر شبكة الأولى الإذاعية، تقديراً لدوره المحوري في دعم وإبراز الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الجمعية، ما أسهم في تعميق الوعي المجتمعي برسالتها النبيلة.

وشهد الحفل، الذي أقيم في فندق هوليداي إن آند سويتس – دبي فيستفال سيتي، حضور أمين السر العام للجمعية، خالد محمد العلماء، وعضو مجلس الإدارة، عادل مطر، وشخصيات عامة ومؤثرين وفاعلين في مجال العمل الإنساني والإعلامي.

وكرّم خالد العلماء الدكتور سالم الكتبي بوعلي كشخصية الحفل، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد، فيروز مريشانت، وممثل مجموعة شرف دي جي، محمد شرف الدين شرف، ومدير عام إذاعات دبي، محسن حسن، ومدير إدارة التراخيص والمحتوى الإعلامي بمجلس الإمارات للإعلام، إبراهيم بن خادم.

وتقديراً لجهود فريق «إعلام الخير»، كرّم عادل مطر 21 إعلامياً ومؤثراً وفاعلاً في المجال الإعلامي، اعترافاً بالدور المحوري لهذه الكفاءات في إثراء المحتوى التوعوي ونشر رسالة دبي الخيرية عبر المنصات التقليدية والرقمية.

وقال عادل مطر إن «العمل الخيري يمثل ركناً أصيلاً في نسيج مجتمعنا، ويعكس بصدق قيم قيادتنا الرشيدة في البذل والعطاء، ولا يمكن لهذا العمل أن يزدهر أو يصل إلى مستحقيه دون وجود جسر حيوي يربط بين المانح والمحتاج، وبين الفكرة والتنفيذ، وهذا الجسر هو الإعلام الهادف والمسؤول».

وأضاف: «أثبت فريقنا (إعلام الخير) أنه ليس مجرد مجموعة من الإعلاميين أو صنّاع المحتوى، بل هو العدسة التي ترصد الأمل في عيون المستحقين، والقلم الذي يكتب قصة الحياة الكريمة، والصوت الذي يوقظ روح العطاء في النفوس، وسفراء الخير والرسالة الإنسانية».

واختتم قائلاً: «عام 2026 ينتظر منا المزيد من التميز، وأن نكون أكثر انتشاراً برسالتنا، وأكثر إبداعاً في أدواتنا، وأعمق تناولاً لقضايا التنمية المستدامة، وأنتم فريق (إعلام الخير) فرسان هذه المهمة».