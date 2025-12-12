1666 متنافساً في «مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم»

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن ختام الدورة الـ26 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025، التي جاءت هذا العام بحضور لافت، وعدد غير مسبوق من المشاركين، حيث بلغ 1666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، وشكّل الذكور منهم 868، وبلغ عدد الإناث 798.

وشارك في الدورة متسابقون من 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والإفريقية والأوروبية، جاء في مقدمتها الإماراتيون، الذين بلغ عددهم 1028 مشاركاً، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، تأتي بعدها جمهورية مصر العربية ثم الهند وباكستان وسورية، كما سجلت الفئة العمرية بين 10 و20 عاماً النسبة الأكبر من المشاركين، الأمر الذي يعكس اهتمام الأجيال الناشئة بكتاب الله، وحرص المؤسسات القرآنية في الدولة على دعمهم وتمكينهم.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجائزة مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، أن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم أصبحت منصة راسخة لاستقطاب الحفظة المتميزين من مختلف الجنسيات في الدولة، وأن الإقبال المتزايد يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم المشاريع القرآنية التي تسهم في بناء جيل مُتقن لكتاب الله.

وعبّر عن عميق الامتنان والتقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها الكريمة للمسابقة ودعمها المستمر لمبادرات خدمة القرآن الكريم، مؤكداً أن هذا العطاء المبارك كان له الأثر الأكبر في ترسيخ حضور المسابقة وتعزيز رسالتها، وفي تمكين الحفظة من التنافس الشريف في بيئة قرآنية راقية تُجسّد قيم الخير والعطاء التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وشهدت الدورة الحالية خطوات تطويرية نوعية، من أبرزها إطلاق منصة إلكترونية حديثة للتسجيل، واعتماد منظومة التحكيم الإلكتروني الشامل، إضافة إلى تشكيل لجنة تحكيم وطنية بنسبة 100% من أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال علوم القرآن، كما تم استحداث فرعين جديدين مخصصين للمواطنين هما حفظ 10 أجزاء وحفظ جزء عمّ، في خطوة تعكس اهتمام الجائزة بتوسيع نطاق الفئات المستهدفة وتحفيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع، وقد جرى تنظيم المسابقة على مرحلتين متتاليتين، الأولى للاختبارات عن بُعد، والثانية للاختبارات الحضورية للمتأهلين، ضمن قاعة تحكيم حديثة جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير التقنية.

من جانبه، أكد مدير الجائزة بالإنابة إبراهيم جاسم المنصوري، أن الدورة الـ26 جسّدت نجاحاً تنظيمياً ومجتمعياً متميزاً، وأن ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين إلى أعلى مستوى منذ انطلاق المسابقة يُعد إنجازاً يستحق التقدير، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من 55 جنسية تعكس البُعد الإنساني والتنوّع الحضاري الذي تحتضنه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجائزة ماضية في تطوير أدواتها وأساليبها لتوفير بيئة تنافسية راقية للحفظة في مختلف الفئات، ومن المقرر تكريم المتأهلين والفائزين في حفل خاص يُقام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ/2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في محطة ختامية تعكس قدر التميّز الذي وصلت إليه المسابقة، وتعبر عن المكانة الرفيعة التي يحظى بها حفظة كتاب الله في دولة الإمارات.