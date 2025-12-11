«الشارقة الخيرية» تدرس توسعة مركزيها للطب وغسيل الكلى

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أنها تعتزم توسيع مركزيها المخصصين لتقديم الرعاية الطبية للمرضى غير المقتدرين مالياً.

وتابعت أن مركزها لغسيل الكلى، الذي يعد الأول من نوعه كجهة خيرية تقدم خدمات غسيل الكلى مجاناً، أصبح ملاذاً أساسياً لمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل دورية لا يستطيعون تحمل كلفتها.

ويضم المركز 16 جهازاً من أحدث أجهزة الغسيل المعتمدة عالمياً، ما يعزز جودة الخدمة، وهو يستقبل يومياً 32 مريضاً اعتمدتهم لجنة المساعدات بالجمعية.

وأكدت أنها تعمل على توسعة قدرته الاستيعابية ليتمكن من استقبال ما يقارب 48 حالة يومياً، استجابة للزيادة في عدد المرضى المحتاجين إلى هذا النوع من الرعاية المنقذة للحياة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات، إن «تقديم جلسات غسيل الكلى مجاناً يخفف عبئاً هائلاً عن المرضى الذين ترتبط حياتهم مباشرة باستمرارية العلاج»، وفي خورفكان يوفر مركز الجمعية الطبي الخيري خدمات الطب العام وطبّ الأسنان، ويضمّ مختبراً للتحاليل، وغرفة للأشعة، وصيدلية لتوفير الأدوية الضرورية للحالات المرضية المختلفة.

ويستقبل يومياً نحو 40 مريضاً ممن يعتمدون عليه كوجهة رعاية أساسية لا توفر لهم فقط العلاج بل أيضاً متابعة طبية مستمرة، تعيد إليهم القدرة على إدارة أوضاعهم الصحية بثقة واستقرار، وأكد بن بيات أن الجمعية تدرس توسيع نطاق التخصصات الطبية المتاحة فيه لتشمل خدمات إضافية تلبي احتياجات قطاع واسع من المستحقين، داعياً المحسنين إلى دعم هذه التوسعات.