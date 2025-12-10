شراكة بين «آيروس» و«بيوسابين» لإطلاق تجارب علاج سريرية للأورام خلال 2026

أعلنت مؤسسة «آيروس» للأبحاث السريرية، التابعة لمجموعة M42، شراكة استراتيجية مع شركة «بيوسابين»، الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بهدف تنفيذ تجربة علاج سريرية دقيقة للأورام في إمارة أبوظبي.

وستبدأ التجربة العلاجية التدخلية، التي تمتد ستة أشهر، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تتولى مؤسسة «آيروس» دور المزوّد الرئيس للخدمات، في إطار شراكة تركّز على علاج سرطانات الجهاز الهضمي السفلي باستخدام منصة «ميديتشيب» المبتكرة التي طوّرتها شركة «بيوسابين».

ويعتمد هذا النهج العلاجي الموضعي على تقليل الآثار الجانبية الجهازية للعلاج الكيماوي بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً للنماذج ما قبل السريرية، إلى جانب تحسين النتائج العلاجية الشاملة للمرضى.

وباعتبارها المزوّد الرئيس لهذه التجربة، ستسخّر «آيروس» خبراتها كمؤسسة رائدة في مجال الأبحاث السريرية لتنفيذ ومتابعة التجارب وفق أعلى المعايير.

وأكد المدير العام لمؤسسة «آيروس»، إسلام الطنطاوي، أن هذه الخطوة تعزز التزام المؤسسة دعم مسيرة الطب الدقيق، وترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة الأبحاث السريرية على مستوى العالم.

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة «بيوسابين»، الدكتورة خديجة علي، أن التعاون مع «آيروس» التابعة لمجموعة M42 لإطلاق التجارب السريرية الخاصة بعلاج السرطان في دولة الإمارات، يشكّل خطوة مهمة نحو تسريع مهمة الشركة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم العلاج الكيماوي.

وأكدت أن الشراكة تعكس في الوقت ذاته ريادة دولة الإمارات المتنامية في تمكين ابتكارات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة، وتسهم في بناء مستقبل يتيح لممارسات الطب الدقيق تحقيق أثر عالمي مع إمكانية التطبيق على المستوى المحلي.