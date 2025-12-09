«الإمارات نظيفة 2025» تلهم العمل الجماعي لحماية البيئة في الفجيرة

وصلت، أمس، قافلة الدورة الـ24 من حملة «الإمارات نظيفة»، التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع شركاء من المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية، وبالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى محطتها الثانية في إمارة الفجيرة.

وارتدى المشاركون قمصاناً قطنية مصممة خصيصاً، وقبعات، وقفازات قطنية، واستعملوا أكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي، وعملوا معاً لإزالة 3272 كيلوغراماً من النفايات، إضافة إلى 100 كيلوغرام من البلاستيك و200 كيلوغرام من الخردة المعدنية.

كما شارك المتطوعون في المهمة الحاسمة المتمثلة في فصل وفرز المواد القابلة للتدوير عن النفايات العامة، لضمان إعادة توجيه جميع المواد القابلة للاسترداد إلى مرافق إعادة التدوير المحلية للمعالجة السليمة وإعادة الاستخدام.

ورحبت العضو المؤسّس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدكتورة حبيبة المرعشي، بالمشاركين، وقالت: «لاتزال الحملة تُمثل مبادرة الاستدامة الوطنية الرائدة التي تُعزز ثقافة المسؤولية البيئية والعمل المجتمعي في جميع أنحاء الدولة».

وتابعت: «عاماً بعد عام، نشهد مشاركة لافتة تُعزز التزام دولتنا الحبيبة بالاستدامة. وبصفتها منظمة معتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تُواصل مجموعة عمل الإمارات للبيئة التزامها بالمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».