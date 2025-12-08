«سيدات أعمال عجمان».. 20 عاماً من تمكين المرأة

شكّل مجلس سيدات أعمال عجمان، منذ تأسيسه عام 2005، منصة رائدة ومستدامة تُعنى بتمكين المرأة وتعزيز حضورها ودورها كعنصر فاعل في تنمية الإمارة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وحقق المجلس العديد من الإنجازات، إذ نظم منذ انطلاقه أكثر من 700 فعالية محلية وخليجية، تضمنت المعارض والمؤتمرات، والورش والندوات، كما وقّع ما يزيد على 300 اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، فيما تجاوز عدد مشاركاته المحلية والخارجية 1200 مشاركة.

وقالت عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة المجلس، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن مجلس سيدات أعمال عجمان يحرص على تنويع وتعزيز مشاركته في المعارض والفعاليات الخليجية، وفق رؤية استراتيجية واضحة بإشراف وتنسيق مع غرفة عجمان، ترتكز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع ريادة الأعمال عبر توفير بيئة حاضنة تدعم صاحبات المشاريع وتمنحهن الأدوات والمهارات اللازمة للانطلاق بثقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن جهود المجلس شملت توسيع نطاق البرامج التدريبية والاستشارية، وتوفير منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أتاح للعضوات فرصاً أكبر للنمو والتوسع.

وتطرقت إلى أبرز مبادرات المجلس الحالية، مثل مبادرة «ريوقي»، و«رفوف»، و«ازرع واحصد»، و«سيارتي»، و«المنصة الرياضية»، و«عيادة الأعمال»، لافتة إلى أن المجلس يحرص على تعزيز مشاركته في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، ومنها ملتقى «نون العطاء الريادي» الذي يسلط الضوء على المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة.

وأكدت أن مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان، خلال العام الجاري، جاءت متماشية مع مستهدفات عام المجتمع 2025، من خلال العمل على تعزيز الترابط المجتمعي ودعم فئات المجتمع المنتجة، فيما يعمل المجلس على مواءمة جهوده مع مستهدفات «عام الأسرة 2026» عبر تعزيز دور المرأة في دعم الاقتصاد العائلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن المجلس يستعد لإطلاق برنامج متكامل في 2026 يهدف إلى تهيئة المقومات الداعمة للمرأة في مجالي الصناعة من خلال توفير التدريب المتخصص، والخدمات الاستشارية، والمسارات التي تمكن رائدات الأعمال من دخول هذا القطاع الحيوي بثقة وقدرات تنافسية استثنائية.