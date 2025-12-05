«الصحة» تكرّم «M42» ومركزين تابعين لها

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شركة «M42» العالمية، الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، إلى جانب مركزين تابعين لشبكتها: «هيلث بوينت» و«هيلث بلس»، لإسهامها في الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وهي مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز جهود الرعاية الوقائية، والارتقاء بصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى دولة الإمارات.

وخلال الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم في دولة الإمارات أسهمت «M42» بدور محوري، من خلال حشد جهود شبكة منشآتها الطبية لتقديم الفحوص في مختلف المجتمعات، وتمكين الأفراد من فهم وإدارة الصحة القلبية الوعائية بشكل أفضل، إلى جانب رفع مستوى الوعي بارتفاع ضغط الدم كأحد أبرز عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب.

وقد كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق نتائج قياسية ضمن الحملة الوطنية، حيث تم تنفيذ أكثر من 110 آلاف فحص في مختلف إمارات الدولة.

وركزت الحملة على الكشف المبكر والرعاية الوقائية، وتعكس هذه النتائج نجاح نهج الوزارة القائم على تقديم رعاية صحية وقائية واستباقية عالية الجودة، وتوظيف البيانات الرقمية الموثوقة في تخطيط وإدارة برامج الصحة العامة، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية الوزارة بترسيخ منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد، ويرسخ التحوّل نحو نظام صحي متكامل، مستدام ومبتكر.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، أن الحملة أثبتت أن الصحة العامة مسؤولية جماعية والتزام وطني شامل تشارك فيه مختلف الجهات من القطاع الحكومي والمحلي والخاص والمجتمع.