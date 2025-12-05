«أوقاف الشارقة» تطلق مبادرة السقيا المتنقلة

أطلقت دائرة الأوقاف في الشارقة مبادرة السقيا المتنقلة «مايان»، وهي مبادرة جديدة تندرج ضمن مشروع وقف سقيا الماء، وتهدف إلى توفير مياه شرب مبرَّدة لفئة العمال في مختلف مواقع الأعمال الإنشائية بالإمارة طوال العام، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للدور الإنساني والوقفي الذي تقدمه الدائرة في خدمة المجتمع، وبما ينسجم مع رسالتها في دعم الفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بجودة حياتهم.

وتُنفَّذ المبادرة بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، حيث يشارك المتطوعون في عملية توزيع المياه للعمال داخل مواقع عملهم من خلال مركبة متنقلة مجهزة ومعقمة بالكامل، تتيح تقديم المياه بطريقة عملية وسريعة، وتعمل المبادرة يومياً باستثناء يوم الجمعة، وتشمل نطاقاً واسعاً من المناطق الإنشائية مثل السيوح والحوشي والطي وتلال سيتي والزاهية والجادة، بمتوسط يومي يصل إلى نحو 4000 لتر من المياه المبرَّدة تُوزَّع على فترتين صباحية ومسائية.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف، طالب المري: «تعمل الدائرة باستمرار على استحداث مبادرات نوعية منبثقة من مشروعاتها الوقفية الأساسية، ويأتي وقف سقيا الماء في مقدمة هذه المشروعات نظراً لما يمثله من صدقة جارية عظيمة وأثر مباشر على الفئات المستفيدة».

وأضاف: «تُسهم المبادرة في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتكافل بين أفراده، كما تعكس حرص الدائرة على دعم الفئات العاملة في الميدان وتوفير بيئة إنسانية مناسبة لهم خلال ساعات عملهم، خصوصاً في الأجواء الحارة التي تتطلب توفير الماء المبرَّد بشكل دائم».

وأشاد المري بالدور الحيوي للمتطوعين في إنجاح المبادرة، مؤكداً أن العمل التطوعي يُشكل ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج الوقفية والمجتمعية، ويعزز من أثرها الإنساني المستدام داخل الإمارة.