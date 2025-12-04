اتفاقية لبناء قرية سكنية مستدامة في النيجر بقيمة 5 ملايين درهم

وقّعت جمعية دار البر اتفاقية تعاون مع بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الرئيس للجمعية منذ سنوات، لبناء قرية سكنية متكاملة ومستدامة في جمهورية النيجر، ضمن مساهمة مجتمعية للبنك بقيمة خمسة ملايين و90 ألفاً و710 دراهم.

وتأتي المبادرة في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لدعم المجتمعات المحتاجة، وتجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل الإنساني والخيري على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام، وتحسين حياة الأسر المحتاجة في مختلف مناطق العالم. ويشمل المشروع إنشاء 40 مسكناً، ومدرسة، ومركز تحفيظ، ومسجد، ومستوصف، وعدد من المحال التجارية، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة، في ولاية ديفا بالنيجر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة المجتمعية من خلال توفير مساكن صحية وآمنة، وبنية تعليمية وصحية متكاملة، إضافة إلى فرص عمل محلية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المحتاجة، ويضمن أثراً مستداماً على المدى الطويل، كما يقدم المشروع خدمات متعددة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحيطة.

وأكد الطرفان أن المشروع سيراعي أعلى المعايير الهندسية والبيئية والاجتماعية، بما في ذلك ضمان نقل ملكية المنازل للمستحقين بطريقة قانونية وشفافة، وتحقيق استفادة مستدامة للأسر المحتاجة وفق معايير الزكاة الشرعية.

وتعد جمعية دار البر من المؤسسات الرائدة في تنفيذ المشروعات الإنسانية المستدامة، وتمتلك خبرة واسعة في بناء المساكن والمرافق العامة والمستشفيات داخل الدولة وخارجها، ما يضمن تحسين حياة المجتمعات الفقيرة، ورفع مستوى الخدمات الأساسية.

ويشمل دور الجمعية اختيار المقاولين بعناية، ومتابعة جودة التنفيذ، والتأكد من التزام جميع الشركاء بالمعايير البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق أثر مستدام للمشروعات التي تنفذها الجمعية.

ويمثل المشروع نموذجاً للمبادرات الإنسانية التي تجمع بين المساهمة المجتمعية والخبرة الخيرية، ويعزز قدرة المجتمعات الفقيرة على الاعتماد على البنية التحتية المستدامة والخدمات الأساسية، مع توفير بيئة تعليمية وصحية وتنموية متكاملة.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، يوسف اليتيم: «ملتزمون بتحقيق أثر ملموس ومستدام للأسر المحتاجة في المناطق التي تعمل فيها الجمعية، ويعكس هذا المشروع شراكتنا الاستراتيجية الطويلة مع بنك دبي الإسلامي في دعم المجتمعات الفقيرة، ويوفر بيئة تعليمية وصحية وتنموية متكاملة للأجيال القادمة».

وأضاف: «تعرب جمعية دار البر عن خالص شكرها وتقديرها لبنك دبي الإسلامي على دعمه المستمر لمشروعات الجمعية، وهو دعم يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بيننا، ويسهم في تحقيق أثر مستدام طويل الأمد».