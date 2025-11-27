«الأسر المتعففة» في أم القيوين تبني ملاحق سكنية لـ 32 أسرة مواطنة

أعلنت لجنة الأسر المتعففة، التابعة لجمعية دار البر في إمارة أم القيوين، دعم مشروع بناء ملاحق سكنية لخدمات منزلية لعدد من الأسر المواطنة المستفيدة من المساكن الحكومية.

وتستفيد من المشروع 32 أسرة مواطنة، بكلفة إجمالية تبلغ مليونين و701 ألف و550 درهماً، حيث تهدف هذه الملاحق إلى توفير بيئة سكنية متكاملة، وخدمات منزلية أساسية تُسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتلبية احتياجاتها اليومية، بما يُعزّز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ويأتي المشروع - ضمن جهود لجنة الأسر المتعففة لتعزيز التنمية المجتمعية، ودعم الأسر المواطنة في مختلف مناطق الإمارة - متسقاً مع استراتيجية الدولة الوطنية لدعم الأسر المواطنة، الهادفة إلى توفير بيئة معيشية كريمة ومستدامة، وتعزيز رفاهية الأسر الإماراتية.

وقال رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، علي العاصي: «ملتزمون بدعم الأسر المواطنة وتوفير بيئة سكنية وخدمات منزلية تُسهم في تحسين جودة حياتها اليومية»، مضيفاً: «تنفيذ هذا المشروع يعكس حرصنا على الإسهام في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين الأسر في إمارتنا، ويؤكد دور لجنة الأسر المتعففة في تقديم حلول عملية تلبّي احتياجات المواطنين بشكل مستدام».

وأوضح أن المشروع يعكس استراتيجية لجنة الأسر المتعففة في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع المحلي، من خلال تقديم حلول عملية تُسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، وتوفير مرافق خدمية أساسية لدعم الحياة اليومية.