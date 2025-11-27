«دبي للنساء والأطفال» تُنظم برنامجاً تدريبياً حول تأسيس «مجموعات الدعم النفسي»

تنظم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال برنامجاً تدريبياً متقدّماً حول «مجموعات الدعم النفسي»، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين في مجال العلاج النفسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بهذا القطاع.

ويستهدف البرنامج تطوير مهارات العاملين في القطاعات المعنية بالتأهيل النفسي، بما ينسجم مع مستهدفات «عام المجتمع 2025»، وأجندة دبي الاجتماعية (33)، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير منظومات دعم مجتمعية أكثر شمولاً وكفاءة.

كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بمفهوم مجموعات الدعم النفسي، والفروق بين هذا النوع من التدخلات وبين الأساليب الجماعية الأخرى، مثل العلاج الجماعي والمجموعات التعليمية، إلى جانب تدريبهم على المهارات العملية اللازمة لتأسيس وإدارة مجموعات دعم فعالة، ومناقشة الجوانب الأخلاقية، وآليات التقييم ومتطلبات استدامة الأثر.

ويشارك في تقديم البرنامج ثلاثة من أبرز الأكاديميين في المملكة العربية السعودية، وهم أستاذ واستشاري الطب والعلاج النفسي بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد الهادي، وأستاذ مشارك واستشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج والعلاج المعرفي السلوكي بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور مشعل العقيل، وأستاذ مساعد واستشارية الطب النفسي في جامعة الملك سعود، الدكتورة فاطمة البريكان، من أجل تقديم محتوى علمي وتطبيقي يجمع بين الدراسات الحديثة والخبرة الميدانية.

ويتضمن البرنامج محاور رئيسة تشمل مقدمة في التدخل الجماعي بالصحة النفسية ومفهوم الدعم، وأنواع مجموعات الدعم، وخطوات تأسيس مجموعة دعم، بدءاً من التحضير والإعلان وصولاً إلى التيسير والتقييم. كما يتناول التدريب مهارات علاجية أساسية، مثل الإنصات العميق واحتواء المشاعر وإدارة الحوار.

وقالت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري: «تمثّل مجموعات الدعم النفسي أحد أهم التدخلات الحديثة في مجال التأهيل النفسي، لما توفره من مساحة آمنة تُمكّن الأفراد من التعبير والتواصل واستعادة الاتزان النفسي، لافتة إلى أن تأهيل المختصين لإدارة هذه المجموعات يُعزّز جودة الخدمات المقدمة، ويرفع جاهزية الفرق للتعامل مع مختلف الحالات باحترافية ومهنية عالية».