«أبوهناء» يعجز عن سداد 14 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبوهناء - سوري) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 14 ألف درهم بسبب ظروفه المادية الصعبة، بعد إنهاء خدماته من الشركة التي كان يعمل بها، ما دفع صاحب المنزل إلى رفع دعوى قضائية ضده لمطالبته بسداد المبلغ المطلوب، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على السداد.

وقال (أبوهناء) لـ«الإمارات اليوم»: «كانت ظروفي المادية مستقرة جداً وكنت أدبر كل مصروفات منزلي بسهولة، نظراً لأنني كنت أعمل مندوب مبيعات بإحدى الشركات في إمارة الشارقة، وكان دخلي نحو 10 آلاف درهم في الشهر، وفجأة تعرض صاحب الشركة لخسارة كبيرة وأعلن إفلاسه وتسريح كل الموظفين».

وأضاف: «هنا بدأت الأمور تتدهور شيئاً فشيئاً، فحاولت البحث عن أي فرصة عمل، أو مصدر دخل جديد، ولكن من دون جدوى، كما حاولت الحصول على أي مساعدة من الجهات الخيرية من أجل الوفاء بالتزاماتي، ولكن باءت كل محاولاتي بالفشل».

وتابع: «ساءت حالتي المالية جداً ودخلت في ضائقة مالية كبيرة، عجزت بسببها عن سداد التراكمات الإيجارية للمنزل، وطلبت إعانة من الأهل، ولكن لم تكن ظروفهم تسمح بمساعدتي».

وقال: «أمهلني صاحب المنزل ستة أشهر من أجل تدبير المبلغ المتراكم بقيمة 14 ألف درهم، إلا أنني لم أتمكن من تدبير جزء ولو بسيطاً من المبلغ، وبعدها رفع قضية إيجارية في المحكمة، وفي حال عدم السداد سيتم إخلائي من المسكن، وأخاف أن تتشرد أسرتي».

وأشار إلى أن أسرته مكونة من ستة أفراد، وهو المعيل الوحيد لهم، ويعيش جميعهم على مساعدات يقدمها لهم بعض الأصدقاء وهي لا تكاد تلبي متطلبات حياتهم اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه.

