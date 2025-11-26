فعالية توعوية في دبي للتصدي لأمراض القلب والكلى

شاركت جمعية الإمارات للقلب وجمعية الإمارات لطب الأسرة في دعم فعالية توعوية نظمتها «بوهرنجر إنجلهايم» الطبية في دبي، بهدف تعزيز الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، وإبراز أهمية التشخيص المبكر لهذه الحالات.

وأُقيمت الفعالية في ملعب «راد سبورتس»، تحت شعار «متحدون ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي»، لتكون منصة مبتكرة تجمع بين الطب وكرة القدم في إطار توعوي مؤثر.

حضرت الفعالية رئيسة جمعية الإمارات لأمراض الكلى وزراعة الأعضاء، الدكتورة منى الرخيمي، والأمينة العامة ورئيسة مجموعة فشل القلب في جمعية الإمارات للقلب، الدكتورة نادية المطروشي، ورئيس اللجنة العلمية في جمعية الإمارات لطب الأسرة، الدكتور محمد فرغلي، ولاعب كرة القدم أحمد فتحي، ومجموعة من موظفي «بوهرنجر إنجلهايم».

واعتمد الحدث على التشبيه بين العمل الجماعي في كرة القدم، وتكامل أجهزة الجسم الحيوية، حيث إن أي خلل في القلب أو الكلى أو عمليات التمثيل الغذائي، يؤثر في المنظومة بأكملها.

وتم خلال الفعالية تقديم «بطاقة صفراء عملاقة» كرمز للإنذار والاستجابة، كتب عليها المشاركون كلمات تعبّر عن التزامهم مثل «اتّحد» و«احمِ» و«تصرف»، في دعوة لليقظة تجاه العلامات التحذيرية والمضاعفات المحتملة، كما شهدت الفعالية مباريات ودية عززت روح الفريق.