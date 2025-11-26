وفد تشادي يطلع على مبادرات تمكين المرأة في «الاتحاد النسائي»

استعرض الاتحاد النسائي العام أبرز برامجه ومبادراته الهادفة إلى دعم المرأة وإعدادها للمشاركة الفاعلة في التنمية، بما في ذلك البرامج المتخصصة في تنمية المهارات، والمشروعات المجتمعية، والمبادرات الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة مديرة بيت المرأة في جمهورية تشاد، ميمونة عبدالكريم كلبو، والوفد المرافق لها للاتحاد النسائي العام، للتعرّف إلى التجارب الإماراتية الرائدة في مجال تمكين المرأة، والاطلاع على المبادرات النوعية التي ينفّذها الاتحاد برعاية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وأكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، خلال استقبالها للوفد، حرص الاتحاد على تعزيز جسور التعاون مع المؤسسات النسائية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات الداعمة لإطلاق القدرات، وتمكين المرأة في مختلف المجالات. وقام الوفد بجولة في قاعة الجوهرة، التي تضم مجموعة من الجوائز والأوسمة الرفيعة التي نالتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تقديراً لمسيرتها الريادية في دعم المرأة ورفعة شؤونها على المستويين المحلي والعالمي. وتعرّفت ميمونة كلبو خلال الجولة إلى المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الارتقاء بالمرأة، منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام. وتضمنت الزيارة لقاء مع متدربات الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، واستمعت ميمونة كلبو إلى تجارب المشاركات في البرنامج، وآليات التدريب المتبعة في إعداد كوادر نسائية، قادرة على دعم جهود حفظ السلام وتعزيز الأمن المجتمعي.