«الشارقة الخيرية» تدعم 700 أسرة متعففة في الأردن بمساعدات شتوية

أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية عضو مجلس الإدارة، سعيد غانم السويدي، ورئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، علي محمد الراشدي، ورئيس قطاع الفروع بالجمعية، ناصر مسعود بلال، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية شملت برنامجاً إنسانياً موسعاً لدعم 700 من الأسر المتعففة واللاجئين السوريين والأيتام، حيث امتدت الزيارة عبر عدد من المناطق والمخيمات، وشهدت تفاعلاً مباشراً مع المستفيدين في خطوة تجسد حضور الجمعية خارج الدولة وتواصل مبادراتها تجاه الفئات الأكثر احتياجاً خلال فصل الشتاء.

وبدأت الزيارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات الإغاثية، التي استهدفت 200 أسرة أردنية متعففة، و500 أسرة سورية من الأسر اللاجئة، حيث تم توزيع مساعدات شتوية متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات، بما يضمن لها الدفء خلال فصل الشتاء والتخفيف من قسوة الظروف المناخية، كما تم تنظيم حفل مميز للأطفال الأيتام وأمهاتهم، تضمن أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال في أجواء إنسانية لاقت ترحاباً واسعاً من الأهالي، إلى جانب تفاعل كبير من الأسر التي اعتبرت وجود الوفد بين أبنائها لفتة تحمل الكثير من الدعم المعنوي قبل المادي.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي إن هذه الزيارة تأتي امتداداً لمسار بدأته الجمعية منذ سنوات، لدعم اللاجئين السوريين والأسر المتعففة والأيتام في الأردن.

وأضاف أن دعم الأيتام يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية في الأردن، مشيراً إلى أن برنامج كفالة الأيتام يشمل ما يقارب 4000 يتيم داخل المملكة، يجري دعمهم ومتابعة احتياجاتهم التعليمية والمعيشية بشكل مستمر، الأمر الذي يجعل الأردن واحدة من أكبر الدول المستفيدة من برنامج الكفالة الخارجية الذي تتبناه الجمعية.

