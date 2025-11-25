مريم بن ثنيّة تستعرض مسيرتها العملية في مركز «أم الشيف»

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، الجلسة الحوارية المُلهمة مع النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم بن ثنيّة، التي شهدت حضوراً لافتاً بلغ أكثر من 200 مشارك من مختلف فئات المجتمع، في فعالية جسّدت تفاعل الجمهور مع القيادات الوطنية وأكدت دور الدائرة في تعزيز الوعي وتمكين الحوار البنّاء.

وتناولت الجلسة الحوارية محاور جوهرية حول رؤية القيادة الإماراتية في تمكين الإنسان وتطوير المجتمع، واستعرضت مريم بن ثنيّة محطات بارزة من مسيرتها العملية، وما واجهته من تحديات شكلت تجارب مُلهمة للشباب والنساء على حد سواء، مقدّمة رسائل تحفيزية لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، واتضحت ملامحه في الجلسة النقاشية المفتوحة التي اتسمت بحيوية المشاركة وعمق الطرح.

وعقب الجلسة قامت مريم بن ثنيّة بجولة في مرافق المركز، شملت الورشة الفنية الحرفية الخاصة بالسيدات، حيث اطّلعت على ما تقدمه من برامج داعمة لإبداعات المرأة وتنمية مهاراتها، تلتها زيارة لمبنى الصفوف الدراسية للتعرّف على البرامج التعليمية والخدمات التي يقدمها المركز، واختُتمت الجولة بزيارة حضانة الفريج والاطلاع على دورها في تنمية الطفل وتعزيز الروابط المجتمعية.

وأكدت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري، أن الزيارة شكّلت إضافة نوعية لجهود الدائرة.