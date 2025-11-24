«الفجيرة الخيرية» تتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» في دراسة ملفات المستفيدين

عززت جمعية الفجيرة الخيرية ريادتها في تطوير منظومة العمل الخيري، من خلال توقيع تعاون جديد مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تحديث آليات التحقق من البيانات المالية والإدارية، ورفع مستوى الدقة والسرعة في دراسة ملفات الأُسر والحالات المستفيدة.

وأكدت الجمعية أن الاتفاقية تأتي في إطار تبنيها أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المعلومات، بما يضمن تقييماً أكثر دقة لملفات المستفيدين، ويعزز موثوقية الإجراءات المتبعة في عمليات الصرف والدراسة.

وقال مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، إن التعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» يشكل «خطوة مهمة نحو تطوير بنية العمل المؤسسي في الجمعية، عبر الاستفادة من البيانات الموثوقة والتقارير الائتمانية الدقيقة التي تسهم في تعزيز كفاءة التحقق من الحالات».

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذا التعاون إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأعلى مستوى من الشفافية والمسؤولية، وبما يواكب توجهات الدولة في تطوير القطاع الخيري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى استمرار الجمعية في تحديث أنظمتها الرقمية، واعتماد حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتحليل الدقيق.

من جهته، قال المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن التعاون سيتيح تزويد الجمعية بمنتجات الاتحاد وتقاريره الائتمانية التي تعزز عمليات التحقق ودراسة الحالات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويرفع كفاءة إدارة ملفات المستفيدين، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز توجه جمعية الفجيرة الخيرية نحو بناء شراكات وطنية فاعلة، وتطوير منظومتها الرقمية، عبر الاعتماد على البيانات الموثوقة في التخطيط واتخاذ القرار، بما يثري برامج العمل الخيري والتنمية المجتمعية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في إمارة الفجيرة.