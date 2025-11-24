«الأعمال الخيرية العالمية» تدشن وتتفقد 30 مشروعاً في سورية

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية برئاسة الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الجمهورية العربية السورية، بهدف تدشين مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في عدد من المحافظات، منها صيانة آبار وترميم مساجد، إلى جانب توفير 16 سيارة إسعاف للمشافي، وتوفير 55 جهاز غسيل كلى حديثاً.

كما تشمل زيارة الوفد تفقد 30 مشروعاً خيرياً تنفذها الهيئة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وتوفير المياه للمناطق الأشد حاجة، وتوفير العون الغذائي للأسر المتعففة، إضافة إلى مشاريع كفالة الأيتام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في سورية.

وقال الخاجة إن المشاريع تأتي استكمالاً لمسيرة العمل الخيري للهيئة في سورية، وتجسيداً لنهج الإمارات في مد يد العون للأشقاء، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم المحتاجين.

وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة تتركز على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه، لما لها من أثر مباشر في حياة الناس اليومية.

وأضاف أن إجمالي قيمة المشاريع التي نفذتها الهيئة في سورية منذ بدء عملها هناك قبل نحو عام بلغ ما يقارب 21 مليون درهم، شملت برامج إغاثية وتنموية متعددة، مبيناً أن الهيئة تعمل على الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى المشاريع المستدامة التي تترك أثراً طويل الأمد في المجتمعات المستفيدة.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تدشين مشاريع جديدة، وتقييم المشاريع القائمة على أرض الواقع، داعياً أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم برامج الهيئة الموجهة للشعب السوري الشقيق والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث.