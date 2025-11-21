اختتام برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في شرطة عجمان

اختتمت وزارة الأسرة وشرطة عجمان، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، البرنامج التدريبي لاختصاصي حماية الطفل، بمشاركة منتسبين من القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية، لضمان سلامة الطفل البدنية والصحية والعقلية، وحمايته من مختلف أشكال الخطر.

وشهد البرنامج - الذي عُقد على مدار خمسة أيام بنادي الشرطة للرياضة والرماية في إمارة عجمان - مشاركة 34 من منتسبي القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث تم تزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والقانونية اللازمة، للتعامل مع حالات إيذاء الأطفال بمختلف أنواعها، وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

واختتم البرنامج بحفل تخريج للمشاركين، تزامناً مع اليوم العالمي للطفولة، حضرته وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم بن ثنية.

وتولّت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، إعداد المحتوى العلمي والتطبيقي للبرنامج، وتقديم جلسات تدريبية متخصصة، وفق أفضل الممارسات الدولية، تعزيزاً لدورها الوطني في تطوير قدرات العاملين في مجالات حماية الطفل والرعاية والتدخل المبكر.