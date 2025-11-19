قصص ملهمة للمرأة في «استضافة مميزة» لـ «إسلامية دبي»

تستضيف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم بن ثنية، في جلسة حوارية مميزة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، غداً من ١٠٫٣٠ صباحاً إلى ١١٫٣٠ صباحاً، ضمن برنامج «استضافة مميزة»، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز التواصل المجتمعي وتمكين المرأة عبر مراكزها الثقافية المنتشرة في دبي.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضوراً لافتاً من مديرات الإدارات والدارسات والمهتمات بالشأن المجتمعي، حيث ستتحدث مريم بن ثنية عن أبرز محطات مسيرتها الوطنية وإنجازاتها التشريعية والمجتمعية في حوار يسلّط الضوء على دور المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والريادة، والتحديات التي واجهتها عبر مسيرتها الملهمة في العمل البرلماني والوطني.

كما سيتخلل البرنامج فقرات تراثية تفاعلية تقدّمها مجموعة من الدارسات وسيدات من فئة كبار المواطنات، بهدف إبراز دور المرأة في الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي ونقله للأجيال القادمة، إلى جانب جولة في حضانة الفريج التابعة للدائرة، للاطلاع على البرامج التعليمية الموجهة للأطفال والجهود المبذولة في غرس القيم الإسلامية والهوية الوطنية في نفوس النشء.

وأكدت مديرة إدارة البرامج الثقافية الإسلامية، شيخة سلطان المري، أن هذه الاستضافة تأتي في إطار رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مشيرة إلى أن مراكز «إسلامية دبي» أصبحت منصات مفتوحة للحوار والتبادل المعرفي، تُبرز النماذج النسائية الإماراتية الملهمة، وتدعم توجهات عام المجتمع 2025 نحو بناء مجتمع متلاحم ومتعاون.