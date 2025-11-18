استمرار التصفيات في اليوم الرابع من «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن»

تتواصل منافسات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم - فئة الإناث، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث شهد اليوم الرابع استمرار مشاركة المتسابقات، وسط أجواء تعبق بالسكينة والخشوع، حيث يُبهر أداء حافظات القرآن الكريم من مختلف الجنسيات لجان التحكيم بتلاوات متقنة تعبّر عن إيمانٍ عميق ومهارةٍ عالية في تجويد كتاب الله العزيز.

وتبرز في المنافسات جنى عمر شفيق من مصر في الفرع الأول (30 جزءاً)، ورقية مولاي من موريتانيا في فرع الـ20 جزءاً من النهاية، إلى جانب مريم خليفة راشد ديماس السويدي وحمدة عبدالله خوري، من الإمارات، في فرع الـ10 أجزاء من النهاية.

كما تشارك عائشة فاطمة زاكر حسين وعائشة فضل مجيد من الهند في فرع الـ10 أجزاء، وتشارك فاطمة سعيد الكتبي وهند جاسم محمد مراد في فرع الخمسة أجزاء، فيما تختتم مريم عبدالحكيم المير وشما يوسف المرزوقي فعاليات اليوم الرابع بتلاواتهن في فرعَي «الثلاثة أجزاء» و«جزء عمّ».

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن استمرار تألق المتسابقات في هذه المسابقة القرآنية يعكس حرصها على دعم حفظة كتاب الله، وتشجيعهن على التميز والإبداع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية، وإعداد أجيال متشبعة بروح الإيمان والعطاء.