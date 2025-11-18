برامج «بيت الخير» الإذاعية تنفق 15.4 ملايين درهم ضمن مشروع «علاج»

كثفت «بيت الخير» حملاتها الخيرية لجمع التبرعات لنجدة المرضى المعسرين، من خلال مشروعها المجتمعي الريادي «علاج»، الذي قفز إنفاقه، من يناير حتى أكتوبر 2025، إلى 15 مليوناً و433 ألفاً و31 درهماً، وذلك بعد أن خصصت الجمعية لهذا المشروع منصات إعلامية عدة لتوفير التمويل الكافي لتلبية الزيادة التي شهدها الموقع الإلكتروني ومكاتب الجمعية في مختلف إمارات الدولة في عدد طالبي المساعدة من المرضى، الذين هم في حالات حرجة، ويحتاجون إلى عمليات جراحية أو علاج باهظ الثمن، وبشكل خاص المصابون بالأمراض المزمنة والنادرة ومرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي، إلى جانب أصحاب الإعاقة السمعية والحركية الذين يحتاجون إلى أجهزة تعويضية، وغيرها من حالات تستدعي الدعم الطارئ والعاجل.

وكانت «بيت الخير» بدأت، قبل سبع سنوات، حملات «فزعة» الخيرية، وهي حملات إلكترونية لجمع التبرعات للمرضى المحتاجين، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع كلفة العلاج.

وقد أنفقت الحملات، حتى أكتوبر الماضي، مبلغ 513 ألفاً و971 درهماً، استفاد منه 22 مريضاً، كما نجح برنامج «زايد الخير» الإذاعي الذي انطلق، عام 2020، بالتعاون مع إذاعة الأولى في الفترة نفسها، في إنفاق ثلاثة ملايين و756 ألفاً و375 درهماً، واستفاد منه 120 مريضاً، وهو يبث حلقاته كل يوم خميس.