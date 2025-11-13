«بيت الخير» تنفق 3 مليارات درهم منذ انطلاقها

أعلنت جمعية بيت الخير عن نسختها الجديدة من المشروعات الخيرية للأعوام 2025–2030، لتدشين انطلاقة جديدة تحقق أهداف استراتيجيتها وتستوعب المتغيرات والمستجدات، وذلك بمناسبة تخطي إنفاق الجمعية ثلاثة مليارات درهم.

وأعلنت الجمعية أنها أنفقت هذا العام، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 151 مليوناً و296 ألفاً و575 درهماً، بزيادة 26 مليون درهم على الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ مجموع ما أنفقته الجمعية منذ انطلاقتها وحتى الآن ثلاثة مليارات و95 مليوناً و490 ألفاً و339 درهماً.

وركّزت النسخة الجديدة على المشروعات الناجحة وذات الأثر الاجتماعي والإنساني الريادي، فأعطت الأولوية لمشروعات «الأسر المتعففة» التي تضمنت تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المواطنة الأقل دخلاً بشكل شهري، بما فيها أسر الأيتام وأسر أصحاب الهمم، وما يرقى بمعاشها وجودة حياتها كمشروعات «دعم التعليم» و«دعم الإسكان» و«إسعاد المستحقين» ضمن هذه الأسر ككبار المواطنين والأيتام وأصحاب الهمم. وحافظت «بيت الخير» على مشروعاتها التي تتوخى الدعم الإنساني لتلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المساعدة، التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون، وتشمل المشروعات: «المساعدات الطارئة» لنجدة أكثر الناس حاجة، و«علاج» لدعم المرضى ذوي الحالات الحرجة، و«الغارمين» الذين عجزوا عن أداء مديونياتهم، وصدر بحقهم حكم قضائي نافذ، إذ تجاوز ما أنفقته الجمعية على هذه المشروعات من يناير حتى أكتوبر 110 ملايين درهم في طفرة غير مسبوقة.

وستستمر «بيت الخير» في مشروعاتها الرمضانية المعتادة مع التركيز على تنويع مشروعات الدعم الغذائي، وبشكل خاص مشروعات «الطعام للجميع» و«إفطار صائم» التي وزعت هذا العام أكثر من 1.7 مليون وجبة، كما أفردت الجمعية مشروعين للصدقة الجارية، هما «الوقف الخيري» الذي تعده الجمعية من مشروعاتها الاستراتيجية و«خدمة المساجد» الذي يلبي أشواق المحسنين التعبدية، إضافة إلى تطوير مشروعات الاستدامة البيئية كمشروع «ملابس» الذي يحقق نجاحاً لافتاً من عام إلى عام.