«إسلامية دبي» تعزز نمط الحياة الصحية بـ «هايكنغ في حتا»

نظّم مجلس رؤية الشباب في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية رياضية مميزة بعنوان «هايكنغ في حتا»، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز مفاهيم الحياة الصحية والنشاط البدني بين الشباب وموظفي الدائرة وأفراد المجتمع.

وقالت الدائرة، في بيان صحافي، أمس، إن الفعالية أُقيمت في منطقة وادي هب - حتا، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وشهدت مشاركة واسعة من موظفي الدائرة وعدد من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، وسط أجواء حماسية عكست روح التحدي والطاقة الإيجابية والتكاتف بين المشاركين، بما يعزز مفهوم الرياضة كجسر للتواصل المجتمعي، ونمط حياة متوازن.

وأكد المشاركون أن فعالية «هايكنغ في حتا» تمثل فرصة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية من خلال ممارسة رياضة المشي في أحضان الطبيعة، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط الذاتي، تماشياً مع أهداف تحدي دبي للياقة الذي يشجع على ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، وحرصها على تمكين الشباب وتحفيزهم على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، بما يعزز من سعادتهم وإنتاجيتهم، ويجسد القيم المجتمعية التي تقوم عليها دبي في سعيها لبناء مجتمع متوازن، صحي، ومتماسك، يسوده النشاط والإيجابية.