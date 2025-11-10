«خيرية الشارقة» تطلق «غيث 6» في الذيد لدعم الأسر المتعففة

تطلق جمعية الشارقة الخيرية، في 17 نوفمبر الجاري، معرض «غيث 6 الخيري» للملابس والمستلزمات المنزلية، ولعب الأطفال، والمواد الغذائية، لمصلحة الأسر المتعففة وذوي الدخول المحدود، ويستمر المعرض ثلاثة أيام.

وقالت جمعية الشارقة الخيرية، في بيان صحافي، أمس، إن المعرض، المقرر تنظيمه في مدينة الذيد، يهدف إلى نشر ثقافة التكاتف بين أواصر المجتمع، والتشجيع على العطاء وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة على حاجتهم، لتستفيد منها شريحة كبيرة من المعوزين بدلاً من التخلص منها.

وأكّد مدير إدارة الجمعية في الذيد، الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، أنه من المقرر تنظيم معرض غيث للعام السادس على التوالي بدعم من المتبرعين والتجار وأهالي مدينة الذيد والمناطق المجاورة الذين أبدوا ترحيباً كبيراً وبادروا إلى توفير هذا الكم من المواد المعروضة بأسعار رمزية، لتستفيد منها الأسر المتعففة.

وأوضح أن المعرض سيتضمن جملة من الأنشطة، والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتنوعة، منها المخيم الطبي الذي سيوفر باقة من الفحوص الطبية بالمجان للأفراد والأسر وزوار المعرض، داعياً جميع الأفراد إلى دعم هذه المبادرة، وتسليم ما لديهم من مواد عينية وتبرعات، ووضعها في جنبات المعرض للمحتاجين والمتعففين.

وقال الكتبي إن المعرض خلال الأعوام الخمسة المنقضية حقق أهدافه، ما أسهم في زيادة أعداد الزوار للمعرض، وقد كان المعرض وسيلة للأسر المتعففة لاقتناء احتياجاتها بأسعار مخفضة، وتم إدخال عوائد المعرض في دعم برامج المساعدات، مثل شراء الأجهزة المنزلية والأثاث للأسر المستحقة للمساعدات المقطوعة.