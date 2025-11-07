انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن غداً

تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لإطلاق التصفيات النهائية لـ«مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم»، غداً، بمشاركة إجمالية تبلغ 112 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فروع الحفظ، وسط أجواء قرآنية يتجدد فيها التنافس على دروب التلاوة والإتقان.

وستُقام تصفيات فئة الذكور خلال الفترة من الثامن إلى 12 نوفمبر، بواقع 56 متسابقاً موزعين على الأيام كالتالي، 11 متسابقاً يوم الثامن من نوفمبر، و12 متسابقاً في التاسع من نوفمبر، و11 متسابقاً في أيام 10 و11 و12 نوفمبر، فيما تنطلق تصفيات فئة الإناث خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر، بعدد مماثل يبلغ 56 متسابقة، تم توزيعهن على الأيام وفق الجدول المعتمد من لجنة التحكيم.

وفي هذا السياق، أكّد مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إبراهيم المنصوري، أن انطلاق التصفيات النهائية يُمثّل مرحلة أساسية من مراحل المسابقة التي أرست منذ انطلاقتها نهجاً راسخاً في خدمة كتاب الله، وتحفيز أبناء المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته، وقال: «نحن مقبلون على دورة متميّزة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمواهب القرآنية، وتُعزّز مكانة دبي وجهةً رائدةً في احتضان الفعاليات القرآنية المحلية والدولية، وقد حرصت الدائرة على تهيئة بيئة مثالية للمشاركين ولجان التحكيم بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وشفافية النتائج».

وأشار المنصوري إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ترسيخ القيم الدينية والتربوية في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الجائزة تواصل أداء رسالتها في رعاية حفظة كتاب الله، وصقل قدراتهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بالقيم القرآنية السامية.

وتدعو الدائرة الجمهور الكريم إلى متابعة فعاليات التصفيات النهائية، التي ستُقام في قاعة التحكيم الرئيسة في الجائزة والتي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة اليوتيوب للدائرة، دعماً لحفاظ القرآن الكريم المشاركين، وتشجيعاً لمسيرتهم في حفظ القرآن الكريم.