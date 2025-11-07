«نسائية دبي» تنظم لقاءً مفتوحاً مع أهالي حتا

قدمت جمعية النهضة النسائية في دبي - متمثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، بالتعاون مع مركز دبي للمرونة، ضمن مبادرة «عمار يا بلادي» - لقاءً مفتوحاً بعنوان «حتا أكثر جاهزية»، وذلك تحت شعار «الوطن أمانة»، في إطار جهود إمارة دبي لتعزيز جاهزيتها واستدامة مرونتها في مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية، لتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية المجتمع وضمان استمرارية الحياة والخدمات في جميع الظروف، وأُقيم اللقاء في مركز حتا التابع لهيئة تنمية المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث الطبيعية، إلى جانب نخبة من الشخصيات المجتمعية وأهالي المنطقة وبحضور مؤسس ورئيس فريق سماوي للاستكشاف والتوثيق البيئي، سلطان محمد بن الشيخ مجرن.

واستهدف اللقاء تعزيز ثقافة الاستعداد والمرونة المجتمعية في منطقة حتّا، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الأهالي والجهات الرسمية، لبحث التحديات المحلية المرتبطة بالبنية التحتية، والسيول، والصرف الصحي، والاتصالات، وسرعة الاستجابة خلال الحالات الطارئة.

وأدار رئيس الإنذار المبكر من إدارة الأزمات ممثل مركز دبي للمرونة، المهندس إبراهيم عبدالله الخزرجي، جلسات النقاش التفاعلية بمشاركة ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، المركز الوطني للأرصاد، الدفاع المدني بحتا، الإدارة العامة للإقامة والهوية وشؤون الأجانب (منفذ حتّا)، الهلال الأحمر، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي أهالي حتا منهم مالك مزرعة نموذجية خلفان المطيوعي، وبعض المؤثرين الاجتماعيين، وموظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس، وتركزت المناقشات على أهمية تنسيق الجهود المحلية وتكاملها في دعم جهود الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز المرونة والاستعداد للطوارئ، حيث أكّد فريق عمل مركز دبي للمرونة أن التكامل المؤسسي أثبت فاعليته في الأزمات السابقة، وأشاد سلطان محمد بن الشيخ مجرن بدور المتطوعين كذراع مساندة ميدانية للجهات المعنية في الرصد والاستجابة.

وشارك مجلس شباب حتا، ومجموعة من الأهالي، في الحديث عن أهم التحديات التي تواجه منطقة حتا، وتقديم العديد من المقترحات.