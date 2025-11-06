«الشارقة الخيرية» تنفذ 12.7 ألف مشروع إنساني منذ بداية 2025

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ 12 ألفاً و721 مشروعاً خيرياً وتنموياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025، بكُلفة إجمالية بلغت 200.1 مليون درهم، استفاد منها 1.3 مليون مستفيد في عدد من الدول المشمولة بمشروعات الجمعية، في إنجاز كبير ما كان ليتحقق لولا دعم المتبرعين وثقة المحسنين بأداء الجمعية، إذ تعمل بشكل متواصل على تطوير منظومة عملها في الداخل والخارج، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز الاستدامة الخيرية، وتحقيق الأثر الإنساني العميق الذي يُرسّخ مكانة الإمارات منارةً للعطاء الإنساني حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، إن الجمعية تمضي بثبات في تنفيذ مشروعاتها الإنسانية التي تعكس التزامها تجاه الفئات الضعيفة في مختلف الدول، موضحاً أن المشاريع الإنشائية شملت بناء 1838 مسجداً بكُلفة 104.6 ملايين درهم، إلى جانب 9166 بئراً و32 محطة لتحلية المياه بقيمة 35.7 مليون درهم، إضافة إلى 121 فصلاً دراسياً ومدارس متكاملة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في المناطق المحرومة، فضلاً عن 100 بيت للفقراء، و47 مشروعاً وقفياً، و913 مشروعاً إنتاجياً استهدفت تمكين الأسر محدودة الدخل من الاعتماد على نفسها، وتحقيق مصدر دخل مستدام.

وأوضح بن خادم أن المشروعات الإنتاجية تُمثّل أحد أهم مسارات العمل الإنساني التي تعتمدها الجمعية في السنوات الأخيرة، إذ تهدف إلى تحويل المساعدات من صيغة الاستهلاك إلى التمكين، من خلال توفير أدوات إنتاج بسيطة، مثل ماكينات الخياطة والدرّاجات النارية ومحال البيع الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة في مجالات المأكولات والحِرَف اليدوية.

وأضاف أن المشروعات الموسمية التي تنفذها الجمعية بانتظام بلغت كُلفتها 16.8 مليون درهم، وشملت حملات القلوب الصغيرة، وحملات العيون.