بلدية دبي تُطلق مسابقة «أجمل حديقة منزلية مستدامة»

تواصل بلدية دبي دورها الريادي في جعل دبي المدينة الأجمل والأكثر استدامةً، بإطلاقها النسخة الثالثة من «أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي».

وتهدف المسابقة، التي تصل قيمة جوائزها إلى 300 ألف درهم، إلى تشجيع السكان على تصميم وتنسيق حدائقهم المنزلية وفق معايير الاستدامة البيئية، وتحويلها إلى مساحات خضراء مستدامة باستخدام أفضل الممارسات الزراعية، بما يتكامل مع جهود البلدية لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرةً وجَودةً للحياة.

وتأتي المسابقة تزامناً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، الذي يؤكد على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة الفاعلة في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس جهود بلدية دبي لدعم محور الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، إلى جانب تنظيم المبادرات الزراعية المجتمعية لنشر ثقافة الزراعة المنزلية المستدامة كجزء من هوية دبي الحضرية، وتمكين المجتمع من المساهمة الفاعلة في تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة.

وضمن جهودها لرفع الوعي المجتمعي، ستُنظم بلدية دبي ورش عمل ومبادرات توعوية ومحتويات رقمية، تُساعد المشاركين على تصميم حدائق منزلية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة في إدارة المياه والطاقة، إلى جانب تشجيع الممارسات البيئية المستدامة في المنازل والأحياء السكنية.

وقال مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي، المهندس محمد عبدالرحمن العوضي: «مسابقة أجمل حديقة منزلية مستدامة هي امتداد لجهودنا في تحسين المشهد الحضري للإمارة وتطوير قطاع الزراعة؛ فبلدية دبي لا تزرع الأشجار فقط، بل تزرع الوعي والمسؤولية البيئية في كل حي ومنزل، وتشجع السكان على تبني الحلول والممارسات الزراعية المبتكرة والمستدامة التي تسهم في زيادة الرقعة الخضراء. نؤمن بأن الجمال يبدأ من المجتمع، وكل حديقة منزلية مستدامة تعبِّر عن هوية المدينة وجاذبيتها، وتسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً في جَودة الحياة والاستدامة بالتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040».

وخصصت بلدية دبي لجنة تحكيم متخصصة لفرز وتقييم المشاركات بناءً على مصفوفة تقييم تضم 10 معايير رئيسة منها إدارة المياه وكفاءتها، والتنوع الحيوي والنباتات المحلية والمتكيفة، وصحة التربة والتسميد العضوي، وإدارة المخلفات، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والمساهمة في تحسين جودة الهواء، والصيانة والنظافة، والسلامة وسهولة الوصول، والاستفادة المثلى من المساحة، وأخيراً الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة المستدامة.

• 300 ألف درهم مجموع جوائز «المسابقة» لأجمل 10 حدائق منزلية مستدامة في دبي.